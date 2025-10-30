Kiedy w CPK dowiedziano się, że kluczowa działka pod inwestycję została sprzedana? Kiedy zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego wystąpił do KOWR o wyjaśnienie sprawy? Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Filip Czernicki, prezes zarządu CPK.

Filip Czernicki / Paweł Wodzyński / East News

Jak Filip Czernicki ocenia działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w tej sprawie? Dlaczego nie było przepływu informacji między CPK a KOWR? Czy o sprawie poinformowano Ministerstwo Rolnictwa?

Czy szef KOWR Henryk Smolarz powinien stracić stanowisko? Czy audyty w sprawie CPK zostały prawidłowo przeprowadzone?

Zapytamy także o to, kiedy zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę i kiedy ruszą prace. Jaki jest realny termin otwarcia lotniska?

