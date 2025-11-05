Czy Zbigniew Ziobro poprosi o azyl na Węgrzech? A może były minister sprawiedliwości pojawi się w piątek w Sejmie? Co planuje PiS, by wyjść z defensywy po aferze związanej z działką pod CPK? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Michała Wójcika, byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS. Zapraszamy!

Michał Wójcik, poseł PiS / Marcin Suchmiel / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa ma rozpatrzyć wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W piątek wieczorem Sejm ma rozstrzygnąć w głosowaniu, czy polityk straci immunitet.

Michała Wójcika, posła PiS i bliskiego współpracownika Zbigniew Ziobry zapytamy o to, czy dawny szef resortu sprawiedliwości poprosi o azyl na Węgrzech. A może były minister sprawiedliwości pojawi się w piątek w Sejmie?

W rozmowie nie zabraknie także sprawy działki pod CPK. Co planuje PiS, by wyjść z defensywy po aferze?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>