"Sprzeciwiamy się, lansowanej głównie przez Lewicę, XIX-wiecznej teorii konfliktu między pracownikiem a pracodawcą. Dzisiaj, w XXI wieku od sytuacji pracodawcy zależy to, czy będzie praca i jaki będzie poziom płac" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Paszyk - szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, pytany o to, dlaczego jego ugrupowanie nie chce zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. "Nakładanie nadmiernych obciążeń na pracodawcę będzie rujnować sytuację rynku pracy" - dodał.

Paszyk wbija szpilę Lewicy. Mówi o "lansowaniu XIX-wiecznej teorii" Piotr Mazur / RMF FM

Demonizuje się sytuacje, kiedy pracownik jest zmuszany do umowy B2B. Mamy dzisiaj w Polsce rynek pracownika - przekonywał w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Jak dodał, jest spora grupa osób zainteresowanych elastycznymi formami zatrudnienia.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paszyk wbija szpilę Lewicy. Mówi o "lansowaniu XIX-wiecznej teorii"

Poseł PSL-u ocenił, że każde usztywnianie zasad funkcjonowania przedsiębiorców uderza w ich konkurencyjność.

Bez ratowania konkurencyjności słabo widzę przyszłość polskiej gospodarki - przyznał Paszyk. Jego zdaniem czasy, kiedy pracodawcy nie dbali o osłony socjalne dla swoich pracowników, skończyły się wiele lat temu.

Dzisiaj porządny przedsiębiorca to są naprawdę potężne nakłady na całe otoczenie socjalne. To jest dobry poziom wynagrodzeń, rosnący dynamicznie w Polsce. Cofanie się do XIX czy XX-wiecznego konfliktu między pracownikiem a pracodawcą na potrzeby polityczne jest zakłamywaniem tego obrazu - ocenił poseł PSL-u. Jasno zadeklarował, że propozycja Lewicy dotycząca zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy jest dla jego ugrupowania nie do przyjęcia.

PSL będzie szukało rozwiązań, które sprzyjają rozwojowi firm, które stanowią filar i odporność polskiej gospodarki. Tak było przez ostatnie kilkanaście lat. To dzięki naszym przedsiębiorcom my wytrwaliśmy kryzysy, z którymi sobie gospodarka niemiecka, francuska nie poradziła - stwierdził rozmówca Piotra Salaka.

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!