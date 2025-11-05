Podróże koleją potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych pasażerów. Jednak to, co wydarzyło się we wtorek na trasie Kraków-Warszawa, przeszło najśmielsze oczekiwania podróżnych. Jak informuje portal Wadowice24.pl, w jednym z wagonów Pendolino pojawił się niezwykły gość – żywa owca ubrana w pampersa. Nagranie tej niecodziennej sytuacji, opublikowane przez posła PiS Mariusza Krystiana, w błyskawicznym tempie stało się internetowym hitem, zdobywając tysiące wyświetleń.

Owca była pasażerką Pendolino (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Wtorkowa podróż pociągiem EIP z Krakowa do Warszawy dla wielu pasażerów okazała się wyjątkowa. Wśród podróżnych znalazła się bowiem kobieta, która postanowiła zabrać ze sobą nietypowego towarzysza - owcę. Zwierzę, zabezpieczone specjalnym pampersem, swobodnie spacerowało pomiędzy siedzeniami, wzbudzając ogromne zainteresowanie i uśmiechy na twarzach współpasażerów.

Jak relacjonuje poseł Mariusz Krystian w rozmowie z Wadowice24.pl, widok owcy w pampersie był dla niego ogromnym zaskoczeniem. Jadę Pendolino Kraków-Warszawa, a tutaj jakaś kobieta jedzie z owcą, żywą, ubraną w pampersa - opowiada polityk, który nie krył swojego zdumienia. Dodaje również, że jego zdaniem "ludzie przeginają z tymi zwierzętami w pociągach".

W rozmowie z portalem, poseł przekazał, że skonsultował tę sytuację z ekspertem od zwierząt gospodarskich. Zdaniem Krystiana specjalista miał podkreślić, że podróż pociągiem dużych prędkości może być dla owcy źródłem ogromnego stresu i cierpienia, nawet jeśli zwierzę na pierwszy rzut oka wydaje się spokojne.

Cała sytuacja wywołała również dyskusję na temat zasad przewozu zwierząt w pociągach PKP Intercity. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, pasażerowie mają prawo przewozić zwierzęta, pod warunkiem że mają one na sobie pampers.