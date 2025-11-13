Prezydent zarzuca szefom służb, że odmówili spotkania na polecenie premiera. Czy szefowie służb mogą odmówić prezydentowi? Jak powinny wyglądać ich relacje z prezydentem? Czy Karol Nawrocki próbuje budować wpływy w wojsku i służbach specjalnych? Na te i inne pytania odpowie gen. Stanisław Koziej, były szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego i były wiceminister obrony narodowej, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Premier Donald Tusk uważa, że nie podpisanie 136 nominacji na pierwszy stopień oficerski to dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem. Dlaczego Karol Nawrocki podjął taką decyzję? Co to oznacza dla ABW i SKW? Czy to cios w system bezpieczeństwa państwa, jak mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak?

Naszego gościa zapytamy także o to, czy dobrze wydajemy pieniądze na obronność i jak wygląda sytuacja na froncie w Ukrainie. Czy walki w Pokrowsku i obwodzie zaporoskim mogą zmienić status quo?

