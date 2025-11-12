Dlaczego prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nominacji 46 sędziom? Czy w tej sprawie może podejmować decyzje merytoryczne, czy może przekracza swoje kompetencje? Kto w kancelarii prezydenta weryfikuje sędziów? Te i inne pytania usłyszy Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej i były minister sprawiedliwości, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Krzysztof Kwiatkowski / Mikołaj Poruszek / RMF FM

"To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji. Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny i słuchają złych podszeptów ministra Waldemara Żurka" - wyjaśniał swoją decyzję prezydent Karol Nawrocki. Czy gospodarz Pałacu Prezydenckiego idzie na wojnę z rządem? Dlaczego zakwestionował propozycje KRS? Co mogą zrobić sędziowie, którym odmówiono nominacji? Między innymi o tym porozmawiamy z naszym gościem.

