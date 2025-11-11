Czy Polska potrzebuje zmiany Konstytucji? Czy prezydent RP powinien mieć większe uprawnienia? Jakie skutki może mieć odmowa prezydenta Karola Nawrockiego ws. odmowy nominacji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego? M.in. o to Tomasz Weryński zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta RP. Zapraszamy!

Bronisław Komorowski, były prezydent RP / Mikołaj Poruszek / RMF24

W rozmowie nie zabraknie pytań o wtorkowe uroczystości Święta Niepodległości oraz inne bieżące wydarzenia polityczne.

Na rozmowę Tomasza Weryńskiego zapraszamy tuż po godz. 7:00

