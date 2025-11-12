Debata o granicach władzy prezydenta i rządu powraca w polskiej polityce regularnie, budząc żywe emocje wśród obywateli. Najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzony na początku listopada 2025 roku na zlecenie RMF FM pokazuje, że społeczeństwo jest niemal równo podzielone w kwestii zwiększenia prerogatyw głowy państwa. Analiza wyników badania ujawnia, kto najczęściej opowiada się za silniejszym prezydentem, a kto za wzmocnieniem rządu.

30 proc. Polaków popiera zwiększenie uprawnień prezydenta, 31 proc. chce utrzymania obecnego stanu, a 18 proc. opowiada się za wzmocnieniem rządu.

Największymi zwolennikami silniejszego prezydenta są mężczyźni oraz wyborcy PiS i Konfederacji.

Seniorzy, osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast częściej popierają wzmocnienie rządu.

Polacy podzieleni w sprawie prerogatyw prezydenta

Debata o tym, kto powinien mieć większą władzę - prezydent czy rząd - regularnie powraca na scenę polityczną w Polsce. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Opinia24 w dniach 3-5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków pokazuje, że społeczeństwo jest niemal równo podzielone w tej kwestii.

Zwiększenia uprawnień prezydenta kosztem rządu chciałoby 30 proc. ankietowanych. Niemal tyle samo, bo 31 proc. badanych, opowiada się za utrzymaniem obecnego rozkładu kompetencji między głową państwa a Radą Ministrów. Z kolei 18 proc. respondentów uważa, że to rząd powinien zostać wzmocniony, nawet kosztem ograniczenia prerogatyw prezydenta. Aż 21 proc. osób nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej sprawie.

Kto popiera silniejszego prezydenta?

Analiza wyników sondażu pokazuje wyraźne różnice w opiniach poszczególnych grup społecznych. Zwiększenia prerogatyw prezydenta częściej domagają się mężczyźni - 33 proc. z nich uważa, że głowa państwa powinna mieć większą władzę, podczas gdy wśród kobiet ten odsetek wynosi 27 proc.

Największe poparcie dla silniejszego prezydenta deklarują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - aż 65 proc. z nich opowiada się za rozszerzeniem kompetencji głowy państwa. Również sympatycy Konfederacji są w tej kwestii zdecydowani - 48 proc. z nich chciałoby wzmocnienia roli prezydenta.

Kto chce silniejszego rządu?

Z kolei wzmocnienia rządu kosztem prezydenta najczęściej domagają się seniorzy - 29 proc. osób w wieku 60 lat i więcej popiera taki kierunek zmian. Osoby z wyższym wykształceniem również częściej wskazują na potrzebę zwiększenia roli Rady Ministrów - 25 proc. z nich opowiada się za takim rozwiązaniem. Podobne nastroje panują wśród mieszkańców największych miast - 27 proc. osób zamieszkujących miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców popiera wzmocnienie rządu.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej aż 58 proc. wskazuje na konieczność zwiększenia kompetencji rządu, co pokazuje wyraźny podział polityczny w tej kwestii.

Zakres kompetencji prezydenta według Konstytucji

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prezydent pełni szereg istotnych funkcji. Do jego prerogatyw należy zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, inicjowanie i podpisywanie ustaw (w tym prawo weta), powoływanie i odwoływanie premiera oraz części ministrów, a także możliwość zorganizowania ogólnokrajowego referendum. Prezydent reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej, posiada prawo łaski, mianuje sędziów oraz może wprowadzać stany nadzwyczajne.

Debata o ewentualnym wzmocnieniu którejkolwiek z tych prerogatyw dotyka istoty podziału władzy wykonawczej w demokratycznym państwie. Zwolennicy silniejszego prezydenta podkreślają potrzebę szybszego reagowania na kryzysy i większej stabilności państwa. Przeciwnicy ostrzegają przed ryzykiem ograniczenia kontroli parlamentarnej oraz nadzoru Rady Ministrów.



Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Opinia24 w dniach 3-5 listopada 2025 roku na próbie tysiąca dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla całej populacji. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne (CATI) oraz internetowe (CAWI).