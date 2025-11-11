Turecki wojskowy samolot transportowy robił się we wtorek w Gruzji. Na pokładzie znajdowało się 20 osób. Ich poszukiwania trwają.

Samolot transportowy Lockheed C-130 Hercules, zdjęcie ilustracyjne. / Wojciech Olkuśnik / East News

Informację o katastrofie przekazało ministerstwo obrony Turcji. Na pokładzie samolotu Lockheed C-130 Hercules znajdowało się 20 osób, w tym załoga. Do tragedii doszło podczas lotu z Azerbejdżanu.

Akcja poszukiwawcza prowadzona we współpracy z władzami Gruzji jest w toku - dodano w komunikacie zamieszczonym na X.

Tureckie media poinformowały, że wśród pasażerów samolotu byli obywatele Turcji i Azerbejdżanu.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy pokazujące moment katastrofy, a także wrak rozbitej maszyny.