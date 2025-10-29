Po incydentach z balonami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Litwy, Wilno na miesiąc zamyka granice z Białorusią. Szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys poinformował, że Litwa prowadzi z Polską rozmowy na temat zamknięcia granicy z Białorusią. Czy taki scenariusz jest możliwy? Raptem dwa dni temu premier Donald Tusk zapowiedział otwarcie dwóch przejść granicznych z Białorusią - w Bobrownikach i Kuźnicy. Na te i inne pytania odpowie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz poseł Koalicji Obywatelskiej, który będzie gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Czesław Mroczek / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy? Czy nadal przechodzi tą trasą szlak migracyjny? To kolejne z pytań, które usłyszy Czesław Mroczek.

Z wiceszefem MSWiA porozmawiamy także o aferze w związku z wykupem działki pod Centralny Port Komunikacyjny i o zarzutach dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

