Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych? Czy czekają nas drogie święta? Czy inflacja może nas jeszcze negatywnie zaskoczyć? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Przemysława Litwiniuka, członka Rady Polityki Pieniężnej. Zapraszamy!

Prof. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej / Mikołaj Poruszek / RMF24

Narodowy Bank Polski poinformował w ubiegłym tygodniu o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt proc. Główna stawka wynosi obecnie 4 proc. Czy po nowym roku może spodziewać się dalszych obniżek stóp procentowych?



W rozmowie z prof. Przemysławem Litwiniukiem porozmawiamy także o inflacji i świątecznej drożyźnie. Czy inflacja może nas jeszcze negatywnie zaskoczyć? Zapytamy także o wpływ długu publicznego na finanse państwa.

