Pięć osób zostało poszkodowanych w zderzeniu pięciu aut osobowych i dwóch ciężarówek na trasie ekspresowej S3. Do karambolu doszło na węźle Głogów Południe koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna.
Do wypadku doszło po godzinie 9. Na węźle Głogów Południe zderzyło się pięć aut osobowych i dwa ciężarowe. "Pięć osób odniosło obrażenia" - poinformował dyżurny wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Według GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać trzy godziny.