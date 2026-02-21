Pięć osób zostało poszkodowanych w zderzeniu pięciu aut osobowych i dwóch ciężarówek na trasie ekspresowej S3. Do karambolu doszło na węźle Głogów Południe koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna.

Karambol na S3 w województwie dolnośląskim, 21 lutego 2026 / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach / Państwowa Straż Pożarna

Do wypadku doszło po godzinie 9. Na węźle Głogów Południe zderzyło się pięć aut osobowych i dwa ciężarowe. "Pięć osób odniosło obrażenia" - poinformował dyżurny wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Według GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać trzy godziny.

