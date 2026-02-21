Pożar wybuchł w sobotę w domu pomocy społecznej w Szczawnie (Lubuskie). 10 osób zostało poszkodowanych. Ewakuowano blisko 100 pensjonariuszy.

/ RMF FM

Pożar wybuchł w sobotę w domu pomocy społecznej w Szczawnie (woj. lubuskie).

Ewakuowano blisko 100 pensjonariuszy DPS. Są poszkodowani.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W Szczawnie w powiecie krośnieńskim trwa akcja gaśnicza w domu pomocy społecznej.

Trwa ewakuacja 96 podopiecznych DPS-u. Na miejscu działają strażacy, policja i zespoły ratownictwa medycznego - informuje reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.

Jeszcze przed przyjazdem służb pracownicy domu pomocy społecznej rozpoczęli ewakuację pensjonariuszy.

O stanie poszkodowanych poinformował młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Trzy osoby lekko poparzone, dwie osoby podtrute dymem. Pożar nie jest opanowany - powiedział RMF FM.



Z ogniem walczy kilkanaście zastępów strażaków z powiatu krośnieńskiego. Z budynku wydobywają się kłęby dymu.