"Nic mi nie wiadomo na temat tego, że prezydent Karol Nawrocki nie chce zaprosić Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Trwają rozmowy kanałami dyplomatycznymi na ten temat" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości o spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Dodał, że poprzedni prezydent Polski znał Wołodymyra Zełenskiego dłużej i te relacje były inne. "Andrzej Duda spotkał się z pewną niewdzięcznością" – ocenił.

W poniedziałek wieczorem ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski oficjalnie zaprosił prezydenta Polski Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Jak mówił: proszę wybrać dowolną datę. Sam też wyraził gotowość na przyjazd z wizytą do Polski, jeśli otrzyma zaproszenie.

Jeszcze tego samego dnia na ruch ze strony ukraińskiego prezydenta zareagował Pałac Prezydencki w Warszawie. "Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne" - napisał w serwisie X szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, Marcin Przydacz.

We wtorek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM do kwestii spotkania obu przywódców odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Nic mi nie wiadomo na temat tego, że prezydent Karol Nawrocki nie chce zaprosić Wołodymyra Zełenskiego do Polski - stwierdził.

Dodał także, że poprzednik obecnego prezydenta - Andrzej Duda miał inne relacje z ukraińskim przywódcą niż ma Karol Nawrocki. Haniebne, nie bójmy się tego słowa, wystąpienie prezydenta Ukrainy kazały myśleć, że te relacje były inne niż przyjacielskie - stwierdził, czym nawiązał do wypowiedzi prezydenta Ukrainy w ONZ-ie, który zestawił Polskę z Rosjanami.

Dopytywany zaś o to, czy Andrzej Duda prowadził błędną politykę wobec Ukrainy, stwierdził, że ówczesny prezydent "spotkał się momentami z dużą niewdzięcznością". Biorąc pod uwagę te doświadczenia prezydent Nawrocki prowadzi tę politykę (wobec Ukrainy - red.) inaczej - ocenił.



