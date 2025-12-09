Niezwykła jest historia zdemaskowania rosyjskiej agentki, która przez lata prowadziła podwójne życie w Europie. Kluczową rolę w ustaleniu jej prawdziwej tożsamości odegrał... domowy kot.

Prawdziwe nazwisko rosyjskiej szpieg, która przez lata mieszkała we Włoszech, ustalono dzięki pomocy jej kota / X/zrzut ekranu / Shutterstock

Kobieta - znana w Europie jako Maria Adela Kufheldt Rivera - przez lata mieszkała we Włoszech, gdzie prowadziła aktywne życie towarzyskie i biznesowe.

W rzeczywistości była rosyjską agentką, działającą pod fałszywą tożsamością.

Jak informuje dziennikarz śledczy serwisu Bellingcat Christo Grozev, przełom w sprawie kobiety - nazywanej także "rosyjską Mata Hari" - był możliwy dzięki kotu agentki. Zwierzę zostało zarejestrowane i zaczipowane u weterynarza w Rosji na prawdziwe nazwisko właścicielki. To właśnie dane z dokumentacji weterynaryjnej pozwoliły śledczym ustalić rzeczywistą tożsamość kobiety.

Jeśli jest jedna rzecz, którą ta kobieta zabrałaby ze swojego fałszywego życia do prawdziwego, to byłby to jej kot, Louise - powiedział Grozev, wyjaśniając, w jaki sposób przebiegało dziennikarskie śledztwo i jak ustalono, że Rivera to tak naprawdę Olga Kołobowa.