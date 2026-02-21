19 osad i 572 kilometry kwadratowe terytorium Ukrainy zajęła Rosja od początku tego roku, a nie - jak powiedział szef Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Rosji, generał pułkownik Siergiej Rudskoj - 42 miejscowości i 900 kilometrów kwadratowych. Dowody na rosyjską propagandę przedstawił amerykański niezależny ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną, czyli w skrócie ISW. "Kyiv Post" pisze z kolei, że Rosja płaci więcej rubli za żołnierzy, którzy polegli na polu walki, niż za wypłacanie pensji żyjącym żołnierzom lub rekrutowanie nowych.

56. Brygada podczepia 14-kilogramową bombę do drona Vampire, przygotowując się do przeprowadzenia ataku na wojska rosyjskie na linii frontu w pobliżu miejscowości Czasiw Jar w obwodzie donieckim, niecałe pięć kilometrów od pasa śmierci, 19.02.2026

Najnowsze wiadomości z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Jak Kreml manipuluje faktami dotyczącymi zdobyczy w Ukrainie?

W przyszłym tygodniu, 24 lutego o godz. 4 czasu polskiego, miną cztery lata od pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Amerykański ośrodek analityczny Instytut Studiów nad Wojną poinformował w najnowszym raporcie, że Rosja kontynuuje działania w ramach "wojny poznawczej", próbując przekonać Zachód do porzucenia Ukrainy. Kreml robi to m.in. przez fałszywą narrację, że rosyjskie zwycięstwo na polu bitwy w Ukrainie jest nieuniknione i że wojska rosyjskie odnoszą tam ogromne sukcesy.

Generał pułkownik Siergiej Rudskoj - szef Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Rosji - oświadczył 20 lutego, że od początku tego roku siły rosyjskie zajęły około 900 kilometrów kwadratowych i 42 miejscowości. "Instytut zebrał dowody pozwalające ocenić, że od początku 2026 roku siły rosyjskie zajęły zaledwie 19 osad i 572 kilometry kwadratowe terytorium, co stanowi różnicę 23 osad i 328 kilometrów kwadratowych. Rosja przejmuje małe, wiejskie osady wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej i przedstawia te zajęcia jako rzekome dowody sprawności rosyjskiej armii, aby utrwalić fałszywą narrację o nieuniknionym zwycięstwie Rosji w Ukrainie" - informują analitycy.

Siły rosyjskie wielokrotnie twierdziły, że rozszerzają strefę buforową w obwodach sumskim i charkowskim. Instytut ocenia jednak, że Putin prowadzi "ograniczone ataki transgraniczne na dotychczas uśpione obszary północnego obwodu sumskiego, aby przekonać Zachód, że linia frontu na Ukrainie załamuje się i Ukraina powinna ustąpić w pełni wobec żądań Rosji". Dzisiaj rano rosyjska agencja RIA Nowosti poinformowała - jak podaje Reuters - że wojska rosyjskie zdobywają Karpiwkę w ukraińskim obwodzie donieckim.

/ ISW - Institute for the Study of War /

Jak pisze "Kyiv Post", ponad jedna trzecia wydatków rosyjskiego personelu wojskowego na Ukrainie jest przeznaczana na świadczenia dla rodzin setek tysięcy żołnierzy poległych w walce. To więcej niż Kreml wydaje na pensje dla żywych żołnierzy lub na premie za rekrutację nowych, wynika z najnowszych danych opublikowanych przez dwie niezależne rosyjskie grupy analityczne.

Ani jednej nocy bez ataku

Rosja nie odnosi takich skcesów, jak podaje, jednak sytuacja nie tylko na ukraińskim froncie, ale i wielu obwodach, a także m.in. w Kijowie, nie jest dobra. Każdej nocy Ukraina zmaga się z bombardowaniami i atakami dronowymi, które paraliżują codzienne życie, a obecnie mierzy się z jedną z najzimniejszych zim, pogłębioną jeszcze przez niszczycielskie ataki na infrastrukturę energetyczną, które są dowodem na to, że Putin wykorzystuje zimno jako broń wojenną.

Kijów, luty 2026 / TETIANA DZHAFAROVA/AFP/East News / East News

Tylko tej nocy, 21 lutego, Rosja zaatakowała Ukrianę pociskiem Iskander-M wystrzelonym z rosyjskiego obwodu woroneskiego. Odnotowano także co najmniej 120 uderzeń dronami Shahed, Gerbera czy Italmas, które zostały wystrzelone m.in. z Briańska i Kurska. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, odnotowano trafienie pocisku balistycznego i 13 uderzeń pociaskami rakietowymi Ch-BPLA.

"Ponad 16 000 mieszkańców Odessy skorzystało już z Punktów Pomocy. Wróg nadal atakuje infrastrukturę, próbując całkowicie odciąć miasto od światła, wody i ciepła. Ale Odessa się trzyma. Na terenach, w których sytuacja pozostaje najtrudniejsza, ratownicy rozdyspokowali 37 punktów pomocy. Tutaj możesz się rozgrzać, naładować gadżety i otrzymać potrzebne wsparcie. Nasz personel pracuje przez całą dobę, aby zapewnić, że każdy, kto potrzebuje pomocy, może ją otrzymać" - poinformowała dzisiaj o poranku Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.