Do awarii sieci ciepłowniczej doszło w sobotę przy ul. Opolskiej w Krakowie. Nastąpiło rozszczelnienie rurociągu, woda tryska na wiele metrów. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
W sobotni poranek doszło do awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Opolskiej w Krakowie.
Słychać było głośny huk. Doszło do przerwania rurociągu i mocnego wycieku.
W okolicach Placu Imbramowskiego kierowcy mogą napotkać utrudnienia.
Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy krakowskiej straży pożarnej, zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Katowic.
Trwają prace nad usunięciem awarii. Miejsce zabezpiecza policja i straż pożarna.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.