Uwaga na oszustów próbujących wyłudzić nasze dane. Przestrzega przed nimi Krajowa Administracja Skarbowa.

Uwaga na oszustów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o fałszywe maile, a w nich rzekome wezwania i powiadomienia.

Oszuści podszywają się w korespondencji pod Krajową Administrację Skarbową oraz Urzędy Skarbowe.

To próba wyłudzenia informacji. Urzędnicy apelują, aby zwracać uwagę na adresy maili, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron.

Jeśli tylko coś wzbudza nasz niepokój, można skontaktować się z najbliższym Urzędem Skarbowym lub skorzystać z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.

Przykłady adresów, z których wysyłane są fałszywe maile:

KrajowaAdministracja@abnovo.eu

KrajowaAdministracja@zato-bungee.de

KrajowaAdministracja@rurmet.olsztyn.pl

KrajowaAdministracja@umb.pl



A tak wygląda przykład fałszywego powiadomienia: