Uwaga na oszustów próbujących wyłudzić nasze dane. Przestrzega przed nimi Krajowa Administracja Skarbowa.
Chodzi o fałszywe maile, a w nich rzekome wezwania i powiadomienia.
Oszuści podszywają się w korespondencji pod Krajową Administrację Skarbową oraz Urzędy Skarbowe.
To próba wyłudzenia informacji. Urzędnicy apelują, aby zwracać uwagę na adresy maili, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron.
Jeśli tylko coś wzbudza nasz niepokój, można skontaktować się z najbliższym Urzędem Skarbowym lub skorzystać z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej.
Przykłady adresów, z których wysyłane są fałszywe maile:
KrajowaAdministracja@abnovo.eu
KrajowaAdministracja@zato-bungee.de
KrajowaAdministracja@rurmet.olsztyn.pl
KrajowaAdministracja@umb.pl
A tak wygląda przykład fałszywego powiadomienia: