Autor pracy, prof. Zia Wadud z Uniwersytetu Leeds przeanalizował dane z Wielkiej Brytanii dotyczące kolizji z udziałem pieszych i pojazdów. Badanie wykazało, że przy około 250 miliardach mil przejechanych rocznie przez samochody w Wielkiej Brytanii, średnie wskaźniki ofiar wśród pieszych wynosiły w latach 2019–2023 dla pojazdów elektrycznych 57,8 na miliard przejechanych mil, a dla pojazdów nieelektrycznych - 58,9. To praktycznie identyczny wynik. Stwierdzono również, że w tych wypadkach obrażenia odniesione przez pieszych nie były poważniejsze, gdy spowodował je pojazd elektryczny, niż gdy spowodował je samochód spalinowy - mimo przeciętnie większej masy pojazdów elektrycznych.

Obawy dotyczące bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych

Profesor Wadud podkreśla, że wyniki te rozwieją wszelkie błędne przekonania dotyczące bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych. Istniały dwie obawy dotyczące pojazdów EV i bezpieczeństwa na drogach. Po pierwsze, obawiano się, że pojazdy elektryczne zwiększą liczbę kolizji z pieszymi, ponieważ są cichsze niż tradycyjne pojazdy. Po drugie, zastanawiano się, czy w przypadku kolizji obrażenia pieszych nie będą poważniejsze, gdy w zdarzeniu uczestniczy pojazd elektryczny, ze względu na większą masę tych pojazdów. Nasze wyniki pokazują, że tak nie jest - przekonuje Wadud.

Jak sugeruje autor pracy, jednym z możliwych wyjaśnień tych wyników jest fakt, że większość floty pojazdów elektrycznych jest znacznie nowsza i droższa, a więc zazwyczaj wyposażona w lepsze technologie bezpieczeństwa, niż większość obecnych na drogach pojazdów z silnikami spalinowymi. To te technologie pomagają unikać wypadków lub ograniczać skutki zderzeń. Mimo że pojazdy elektryczne zazwyczaj ważą około 300 kilogramów więcej, niż samochody konwencjonalne, dodatkowa masa baterii nie powoduje poważniejszych obrażeń pieszych. Co więcej, o ile wczesne modele EV były początkowo znane z bardzo cichej pracy, od lipca 2019 roku wszystkie nowe typy pojazdów elektrycznych i hybrydowych muszą być wyposażone w Akustyczny System Ostrzegania Pojazdu (AVAS), który emituje dźwięk podczas jazdy, zmniejszając ryzyko.

Hybrydy

Obecne badanie rozróżniało pojazdy w pełni elektryczne od hybryd, które łączą napęd bateryjny z silnikami spalinowymi. Wcześniejsze badania często grupowały hybrydy razem z EV, co według profesora Waduda zniekształcało wyniki. Po rozdzieleniu okazało się, że to hybrydy wykazują wyższe wskaźniki potrąceń pieszych niż pojazdy elektryczne i konwencjonalne. To aż 120,14 wypadków na miliard przejechanych mil. Zdaniem autora pracy może to wynikać z ich znacznego wykorzystania jako pojazdów do wynajmu z kierowcą. Oznacza to, że pokonują znacznie większe dystanse niż przeciętny samochód i są głównie używane w centrach miast i ich okolicach, gdzie ryzyko kolizji z pieszymi jest najwieksze. Jednak i tu obrażenia pieszych zazwyczaj są mniej poważne niż te spowodowane przez samochody konwencjonalne.

Elektryfikacja pojazdów jest postrzegana jako kluczowa droga do redukcji emisji gazów cieplarnianych z transportu. Korzystanie z EV jest obecnie aktywnie wspierane przez rządy wielu krajów. W związku z tym liczba pojazdów elektrycznych szybko rośnie, co sprawia, że zrozumienie ich szerszych skutków jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

Powinniśmy mniej martwić się potencjalnymi zagrożeniami ze strony pojazdów elektrycznych, a bardziej rosnącą liczbą SUV-ów na drogach kraju. Niezależnie od napędu, te większe, cięższe pojazdy nie tylko stanowią większe zagrożenie dla bezpieczeństwa, ale także zajmują więcej miejsca na drodze i emitują więcej dwutlenku węgla w całym cyklu życia - podkreśla Wadud.

Ofiary

Autor pracy korzystał z bazy danych STATS19 dotyczącej bezpieczeństwa drogowego Wielkiej Brytanii, oficjalnego zestawu danych Departamentu Transportu używanego do rejestrowania i analizowania wypadków drogowych zgłaszanych policji w całym kraju. Wykorzystano najnowsze dostępne dane z lat 2019-2023. Według tych danych w tym okresie 71 979 pieszych zostało potrąconych przez samochody, taksówki lub pojazdy do wynajmu z kierowcą. Spośród nich pojazdy hybrydowe były odpowiedzialne za 5 303 ofiary wśród pieszych (7,36 proc.), a pojazdy elektryczne za 996 ofiar (1,38 prof.). Pozostałe 65 680 zdarzeń (91,25 prof.) dotyczyło pojazdów konwencjonalnych. Chociaż liczby ofiar dla pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych różnią się znacząco, po uwzględnieniu przejechanych mil i liczby pojazdów na drodze wskaźniki ofiar są bardzo podobne. Dane obejmują zarówno lekkie, jak i poważne obrażenia oraz zgony.

Profesor Wadud zaznacza, że chociaż obecne pojazdy elektryczne są równie bezpieczne jak pojazdy z silnikami spalinowymi jeżdżące po drogach Wielkiej Brytanii, przyszłe badania powinny pomóc ocenić, czy tak samo byłoby, gdyby oba typy pojazdów miały podobny poziom technologii bezpieczeństwa.