Kardynałowie bardzo często wspominali, że oni się wzajemnie nie znają. W związku z tym tak szybki wybór, drugiego dnia konklawe, dla mnie osobiście jest jakimś zaskoczeniem - tak o wyborze papieża Leona XIV mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Kwiatkowski, ambasador Polski w Watykanie.

W czwartkowy wieczór nowym Ojcem Świętym został amerykański kardynał Robert Prevost. To nazwisko było na liście tych, którzy byli wymieniani, ale nie tak często i z pewnością dzisiaj mogą uśmiechać się ci, którzy mówili, że jak ktoś wchodzi na konklawe papieżem, to wychodzi kardynałem - mówił ambasador Polski w Watykanie, odnosząc się do głównych faworytów, którzy nie zostali wybrani.

Było bardzo krótko, jak na takie, trzeba to chyba powiedzieć, inne niż wszystkie do tej pory konklawe. Bo po pierwsze było więcej kardynałów i to dużo więcej. Po drugie kardynałowie przyjechali tutaj z takich państw, które nigdy nie były reprezentowane w kolegium kardynalskim. Po trzecie, może ten wynik też o tym świadczyć, było zdecydowane większe grono kardynałów, którzy mieli za sobą epizod życia zakonnego i przecież nowy papież też w swoim czasie był zakonnikiem - mówił Adam Kwiatkowski.

Ci kardynałowie bardzo często wspominali, że oni się wzajemnie nie znają. W związku z tym tak szybki wybór, drugiego dnia konklawe, dla mnie osobiście jest jakimś zaskoczeniem - powiedział gość RMF FM.

Mówiąc o tym, że to konklawe było krótkie, powinniśmy chyba również wspomnieć o tym, że przygotowania do tego konklawe już najkrótsze nie były. Było dwanaście kongregacji, na których spotykali się kardynałowie, ci, którzy później poszli do Kaplicy Sykstyńskiej i dokonywali tego wyboru - podkreślił.

Pierwszy cud Franciszka przy pomocy Stolicy Apostolskiej

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o nazwane przez media pierwszym cudem Franciszka spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Watykanie przez okazji pogrzebu Ojca Świętego.

Myślę, że tutaj trzeba podkreślić znaczenie Stolicy Apostolskiej, bo przecież gdyby nie pomoc Watykanu, gdyby nie pomoc Sekretariatu Stanu, to do takiej rozmowy w takim momencie dojść by po prostu nie mogło - powiedział Kwiatkowski.

Gdyby nie wsparcie Stolicy Apostolskiej, do tej rozmowy pomiędzy prezydentem Zełenskim, bo to on prosił o tę rozmowę, a prezydentem Trumpem by nie doszło w tym momencie, bo musiała zostać znaleziona przestrzeń. I ta przestrzeń została znaleziona przez Stolicę Apostolską w takim niezwykłym momencie - dodał.

O czym chciał nam powiedzieć Leon XIV?

Co chciał przekazać światu papież Leon XVI w swoim pierwszym wystąpieniu po wyborze?

Chciał nam powiedzieć z jednej strony o tej misji społecznej Kościoła, o tym skierowaniu się do tych, którzy często są odrzuceni, którzy często są na marginesie. I tu moglibyśmy szukać porównań z papieżem Franciszkiem, ale mówił też o tym, jakie chce mieć priorytety - mówił polski ambasador.

To sformułowanie, od którego zaczął - "Pokój z wami" - dzisiaj jest jakże ważne. A powiedzmy też, że powinniśmy spojrzeć jednak na papieża jako na głowę całego Kościoła, nie tylko z naszej polskiej perspektywy. Ci kardynałowie, którzy byli na konklawe, często przyjechali z miejsc, które są miejscami zapalnymi na świecie, w których oni na co dzień spotykają się z różnymi, bardzo trudnymi sytuacjami. Więc myślę, że ten pokój jest skierowany nie tylko w stronę Ukrainy, nie tylko w stronę Europy, ale też w stronę tych wszystkich miejsc, o których mówił jego poprzednik, że są takimi miejscami tykającymi, które mogą przemienić się w którymś momencie w trzecią wojnę światową - podkreślił.

Dlaczego papież nie przemówił po angielsku?

Ambasador Polski w Watykanie był też pytany o pierwsze słowa nowego papieża - dlaczego jako Amerykanin nie powiedział nic po angielsku? Mówił po włosku, hiszpańsku.

Był misjonarzem w Peru, to być może też powoduje to, że był znany wśród wśród kolegów kardynałów z tamtej części świata - mówił Kwiatkowski. To jest też pytanie, czy cofnąć się do historii. Dawno temu papież tak naprawdę nie przemawiał. I to są zwyczaje ostatnich papieży - dodał.

Używał łaciny. To też jest takim widocznym znakiem tej uniwersalności Kościoła. Używał oczywiście języka włoskiego. Mówił po hiszpańsku - komentował gość RMF FM.

