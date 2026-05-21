Rosja przenosi broń jądrową na Białoruś. Resort obrony w Moskwie poinformował, że w ramach trwających ćwiczeń wojskowych rozmieszczono ładunki nuklearne w polowych magazynach na terytorium Białorusi. To kolejny etap szeroko zakrojonych manewrów, podczas których głowice atomowe zostały już wcześniej zainstalowane na rakietach Iskander-M.

Rosja rozmieściła ładunki nuklearne w magazynach polowych na Białorusi w ramach dużych ćwiczeń wojskowych.

W manewrach bierze udział ponad 64 tysiące żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu wojskowego.

"W ramach ćwiczeń sił nuklearnych dostarczono ładunki nuklearne do magazynów polowych na terenie stacjonowania brygady rakietowej na terytorium Republiki Białorusi" - napisano w komunikacie rosyjskiego resortu obrony, przytoczonym przez agencję Reutera.

Manewry wojskowe odbywają się w dniach 19-21 maja. Resort obrony w Moskwie informował wcześniej, że ćwiczenia koncentrują się na "wspólnym przygotowaniu i wykorzystywaniu broni atomowej rozmieszczonej na terytorium Białorusi".

W poprzednich komunikatach przekazywano, że głowice nuklearne zostały dostarczone do mobilnych wyrzutni pocisków Iskander-M, a następnie zainstalowane na rakietach . W kolejnym etapie wyrzutnie zostały skierowane do rejonów, gdzie prowadzone będą kolejne etapy szkolenia.

Iskander-M to rosyjski taktyczny system rakietowy krótkiego zasięgu, wprowadzony do służby w 2006 roku. Przeznaczony jest do precyzyjnego rażenia celów na dystansie do 500 km, takich jak stanowiska dowodzenia, lotniska, magazyny amunicji czy systemy obrony powietrznej.

64 tys. żołnierzy w akcji

Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, w manewrach biorą udział siły dwóch okręgów wojskowych, leningradzkiego i centralnego, a także dwa największe rosyjskie zgrupowania sił morskich - Flota Północna i Flota Pacyfiku. Mowa o ponad 64 tys. żołnierzy, ponad 200 wyrzutniach rakietowych, 140 samolotach i śmigłowcach, 73 okrętach nawodnych i 13 okrętach podwodnych, w tym ośmiu strategicznych jednostkach o napędzie atomowym.