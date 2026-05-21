We Wrocławiu rusza wielka inwestycja, która może na zawsze odmienić panoramę miasta. Giant Development Group planuje budowę najwyższego wieżowca w Unii Europejskiej – Giant Tower. Obiekt ma liczyć aż 272 metry wysokości do dachu i wyprzedzić dotychczasowego rekordzistę, warszawski Varso Tower. To jednak nie koniec ambitnych planów – w okolicy powstanie także kompleks biurowców oraz cztery prywatne akademiki.

Giant Tower, bo tak roboczo nazwano przyszły wrocławski drapacz chmur, ma być wielofunkcyjnym obiektem o powierzchni całkowitej 175 tys. mkw i wysokości 272 metrów.

To oznacza, że wieża przewyższy Varso Tower w Warszawie, którego dach znajduje się na wysokości 230 metrów (całkowita wysokość z iglicą to ok. 310 m) i tym samym stanie się najwyższym wieżowcem w Unii Europejskiej.

Wielofunkcyjny kompleks i nowy Manhattan

Giant Tower powstanie na 2,5-hektarowej działce przy ul. Fabrycznej, w sąsiedztwie dawnej fabryki Pafawag.

Budynek zaoferuje nie tylko biura klasy A+, ale także hotel premium, apartamenty na wynajem, sky lounge, wellness & spa, restauracje panoramiczne oraz infrastrukturę konferencyjną i eventową. Na parterze i pierwszym piętrze znajdą się usługi, gastronomia, lobby hotelowe i przestrzenie publiczne.

W bezpośrednim sąsiedztwie wieżowca powstają także cztery inne biurowce, z których najwyższy będzie miał 214 metrów. Cały kompleks, nazywany jest już "wrocławskim Manhattanem".



Prywatne akademiki i nowe inwestycje mieszkaniowe

W pierwszym etapie inwestycji Giant Development Group wybuduje cztery prywatne akademiki, w których znajdzie się około 700 lokali o powierzchni od 28 do 50 mkw. Dwa budynki będą miały 18 kondygnacji, a dwa kolejne – 14 i 7.

W pobliżu znajduje się Uniwersytet WSB Merito, co czyni lokalizację szczególnie atrakcyjną dla studentów.

Obecnie najwyższym budynkiem we Wrocławiu jest Sky Tower (205,82 m). Nowa inwestycja ma szansę nie tylko pobić ten rekord, ale także całkowicie odmienić wizerunek miasta.

Wstępny harmonogram zakłada, że pozwolenie na budowę Giant Tower zostanie uzyskane w połowie przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Wrocław już wkrótce może stać się nową stolicą wysokościowców w Unii Europejskiej.