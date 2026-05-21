48 tysięcy pracowników Samsunga miało rozpocząć w czwartek wielodniowy strajk. Największa taka akcja w historii firmy w ostatniej chwili została wstrzymana. W środę związek zawodowy pracowników południowokoreańskiego koncernu zawarł wstępną umowę płacową z kierownictwem.

Siedziba Samsunga w Suwon w Korei Południowej / YONHAP SOUTH KOREA / PAP/EPA

W związku z ustaleniami wstrzymano planowany strajk generalny.

Strajk mógłby zakłócić globalne dostawy komponentów używanych m.in. w technologii AI.

Strajk w Samsungu wstrzymany do odwołania

Wstępne porozumienie dotyczące wynagrodzeń zostanie poddane pod głosowanie członków związku w dniach 23-28 maja.

W związku z tym strajk generalny, który miał trwać od 21 maja do 7 czerwca, zostanie wstrzymany "do odwołania" - ogłosił związek.

Według południowokoreańskiej agencji prasowej Yonhap wstępna umowa przewiduje podwyżki płac o 6,2 proc. oraz wprowadzenie specjalnego dodatku związanego z przychodami ze sprzedaży układów scalonych.

Według zapowiedzi w 18-dniowym strajku miało uczestniczyć 48 tys. pracowników Samsunga. Byłaby to największa tego typu akcja w historii firmy i mogłaby zmniejszyć produkcję kluczowych komponentów używanych w systemach sztucznej inteligencji, centrach danych i elektronice użytkowej.

Samsung - największy taki wytwórca

Samsung jest największym na świecie wytwórcą układów pamięci. Odpowiada za jedną trzecią światowej produkcji pamięci typu DRAM, używanych w telefonach, laptopach i serwerach, a także jedną piątą produkcji pamięci typu HBM, potrzebnych do działania systemów sztucznej inteligencji.

W środowych negocjacjach pomiędzy związkiem a kierownictwem Samsunga mediował południowokoreański minister pracy Kim Jong Hun. Minister ogłosił na konferencji prasowej, że porozumienie osiągnięto dzięki ustępstwom z obu stron.

Zadowolenie z powodu zawarcia porozumienia wyraziła też kancelaria prezydenta Korei Płd. Li Dze Miunga. Podziękowała ona firmie i związkowcom za podjęcie "wielkodusznej decyzji dla dobra narodu i kraju" - przekazała agencja Yonhap.

Półprzewodniki odpowiadają za około 35 proc. południowokoreańskiego eksportu, a światowe zapotrzebowanie rośnie w związku z boomem sztucznej inteligencji. Według miejscowych mediów straty wywołane 18-dniowym strajkiem mogłyby wynieść nawet 100 bln wonów (67 mld dolarów).