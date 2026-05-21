Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski / Pawel Wodzynski/East News / East News

Radosław Sikorski wzywa przedstawiciela Izraela

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił oficjalne stanowisko ws. tego, że Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów Global Sumud Flotilla , wśród których znajdują się polscy obywatele.

"Poleciłem wezwać niezwłocznie chargé d’affaires Izraela w Warszawie celem przekazania mu wyrazów naszego oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności" - napisał Radosław Sikorski.

"Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem. Nasi konsulowie, działając wspólnie ze służbami konsularnymi państw, których przedstawiciele również byli na pokładach przechwyconych przez siły izraelskie łodzi, są na miejscu. Oczekujemy jak najszybszego wydania zgody na spotkania z zatrzymanymi" - oświadczył wicepremier.

Izrael przechwycił łodzie humanitarne płynące do Strefy Gazy

Izraelskie władze przechwyciły łodzie humanitarne Global Sumud Flotilla w poniedziałek 18 maja. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór informował, że na statkach płynących z pomocą do Strefy Gazy znajdują się obywatele Polski. Akcja Izraela została przeprowadzona na wodach międzynarodowych.

Izraelski okręt wojenny (z prawej) kieruje się w stronę portu Aszdod, około 40 km na południe od Tel Awiwu po tym, jak izraelskie siły zbrojne przechwyciły flotyllę Global Sumud płynącą do Strefy Gazy, zdj. z 20 maja 2026 roku / NIR KAFRI/AFP/East News / East News

Aktywiści klęczeli na ziemi. Izraelski minister: Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy

Reakcja Radosława Sikorskiego jest pokłosiem nie tylko zatrzymania obywateli Polski płynących do Gazy z pomocą humanitarną, ale też szokującego zachowania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. W środę opublikował on nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów.

Na wideo zobaczyć można m.in. kilkadziesiąt klęczących na ziemi osób. Ben Gwir machał izraelską flagą i krzyczał po hebrajsku: Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy.

/ JACK GUEZ/AFP/East News / East News