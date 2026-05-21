Nie żyje Alicja Wolska-Piesiewicz, znana aktorka filmowa i teatralna. Informację o jej śmierci przekazał Związek Artystów Scen Polskich. Artystka odeszła w niedzielę, w wieku 83 lat.

Alicja Wolska-Piesiewicz była absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza). Przez lata związana była z wieloma scenami teatralnymi, m.in. Lubuskim Teatrem im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu oraz warszawskimi teatrami Syrena i Rampa. Była także założycielką Agencji Artystycznej Alissa, w ramach której tworzyła spektakle dla dzieci.

Wolska-Piesiewicz występowała w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Czterdziestolatek", "Noce i dnie", "07 zgłoś się", "Zmiennicy" czy "Plastusiowy pamiętnik". Zagrała również w spektaklach telewizyjnych oraz filmach, m.in. "Pani Bovary to ja" Zbigniewa Kamińskiego, "Krótkim filmie o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego i "Dniu wielkiej ryby" Andrzeja Barańskiego.

W ostatnich latach można ją było oglądać w produkcjach takich jak "Rafi", "Na dobre i na złe", "Rojst Millenium" oraz "M jak miłość".



Msza pogrzebowa Alicji Wolskiej-Piesiewicz odbędzie się w piątek o godzinie 11:00 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Warszawie. Po nabożeństwie nastąpi złożenie trumny do grobu na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim.