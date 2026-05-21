Rafineria w Syzraniu była już wielokrotnie celem ataków ukraińskich dronów - ostatni raz pod koniec kwietnia. Zakład przetwarza rocznie od 7 do 8,9 mln ton ropy i jest istotny dla zaopatrzenia rosyjskich sił zbrojnych.



W wyniku ataków dronów w innych regionach Rosji trzy osoby zostały ranne w mieście Szebiekino i okolicach w obwodzie biełgorodzkim, przy granicy z Ukrainą - podały lokalne władze.

Ukraińskie ataki na cele w Rosji trwają. W nocy z wtorku na środę wojska Kijowa uderzyły w zakłady chemiczne w Kraju Stawropolskim i rafinerię ropy naftowej w obwodzie niżnonowogrodzkim, jeden z największych tego typu zakładów w Rosji.