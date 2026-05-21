Rodzice zawiązali dzieciom oczy, wmówili im, że to gra w szukanie zabawek, po czym zostawili je w lesie i odjechali. Do tego makabrycznego zdarzenia doszło w Portugalii, gdzie w 30-stopniowym upale porzucono dwoje małych obywateli Francji w wieku 3 i 5 lat. Przerażone maluchy uratował kierowca, a sprawą natychmiast zajęły się służby i ambasada.

Dwoje małych dzieci zostało porzuconych w lesie w Portugalii - z zawiązanymi oczami i tylko z plecakami, wodą oraz pomarańczami.

Chłopiec (5 lat) opowiedział, że rodzice kazali im szukać zabawek, a potem zostawili ich samych, twierdząc, że to "gra".

Przypadkowy kierowca zauważył dzieci przy drodze i zaopiekował się nimi, zawiadamiając policję.

Dzieci są obywatelami Francji, ich rodzice zostali zidentyfikowani.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek około godziny 19:30 na drodze łączącej miejscowości Alcácer do Sal i Comporta w Portugalii. Przypadkowy kierowca zobaczył w lusterku wstecznym dwoje małych dzieci, które zapłakane stały przy szosie. Dodatkowo jego uwagę zwrócił fakt, że były same. Zatrzymał się, żeby zaopiekować się maluchami.

Dzieci miały ze sobą tylko owoce i wodę

Jak relacjonuje w rozmowie z gazetą "SIC Notícias", chłopcy mieli przy sobie jedynie plecaki z ubraniami, dwie pomarańcze oraz dwie butelki wody.

Od razu zrozumiałem, że zostały porzucone, gdy zobaczyłem, jak spakowane były plecaki - mówi.

5-latek opowiedział swojemu wybawcy po francusku, że rodzice ich zostawili. Wstrząsające szczegóły ujawnione przez dziecko sprawiły, że sytuacja nabrała jeszcze bardziej dramatycznego wymiaru.

Zawiązane oczy i zniknięcie rodziców

Według relacji chłopca, matka i ojczym zawiązali dzieciom oczy, a następnie zaprowadzili je do pobliskiego lasu przy drodze. Powiedzieli im, że to gra i mają szukać zabawek. Po chwili, kiedy rodzeństwo zdjęło opaski z oczu, rodzice zniknęli bez śladu.

Kierowca zabrał braci do swojego samochodu i zawiózł do rodzinnej piekarni - stamtąd zadzwonił na policję. Służby przyjechały na miejsce i zabrały rodzeństwo do szpitala na badania.

Według informacji przekazanych przez portugalskie media, dzieci były w stosunkowo dobrym stanie fizycznym, jak na okoliczności, w jakich je znaleziono. W tym czasie temperatura w regionie dochodziła do 30 stopni Celsjusza.

Rodzice zidentyfikowani, śledztwo trwa

Policja szybko ustaliła, że chłopcy są obywatelami Francji. Co zaskakujące, nie było zgłoszenia o ich zaginięciu. Obecnie rodzeństwo przebywa pod opieką ambasady francuskiej w Portugalii.

Jak podają media, rodzice zostali już zidentyfikowani, lecz nie wiadomo, czy zostali odnalezieni i przesłuchani przez służby.