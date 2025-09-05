„Uważam, że wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu była świetna. Natomiast jeśli miałbym coś doradzać, to sądzę, że warto było – po tych wewnętrznych niesnaskach związanych z instrukcjami – zaprosić wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza do delegacji oraz ministra energii Miłosza Motykę” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek.

Wyciąganie PSL-u z rządu? Mastalerek o zaproszeniu Kosiniaka-Kamysza i Motyki

Dopytywany, czy nie jest przypadkiem, że jego zdaniem prezydent powinien był zaprosić do Waszyngtonu dwóch przedstawicieli PSL-u i czy nie jest to próba wyciągnięcia PSL-u z rządu, odpowiadał: Jeśli mamy rozmawiać o konkretach, to po tamtej stronie był sekretarz ds. energii i szef Pentagonu (...). To jest tylko moja rada, która nie została wykorzystana. Ja tak bym zrobił.

Były doradca prezydenta stwierdził, że to on przekonał w 2020 roku do ogłoszenia koalicji polskich spraw, którą ogłosił Andrzej Duda. Do wyciągnięcia ręki do Konfederacji i PSL-u. Myślę, że PiS mógł zrobić więcej (...). Gdyby PiS wówczas posłuchał Andrzeja Dudy, to może w 2023 roku miałby więcej chętnych do koalicji - wskazał.

Mastalerek zaznaczył też, że Nawrocki mógł - tak jak Andrzej Duda rok temu - udać się na Kapitol i spotkać się zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie z amerykańskimi politykami. Dlaczego? Bo to Kongres wydaje zawsze zgodę na sprzedaż najnowocześniejszej broni - zaznaczył.

Fort Trump i "wielka rola" prof. Cenckiewicza

Mam nadzieję, że będzie w Polsce Fort Trump - stwierdził były poseł PiS. To jest wielki, świetny pomysł prezydenta Dudy, do którego dziś wraca prezydent Nawrocki. Ja patrzę na to tak, że to jest kontynuacja prezydentury i bardzo dobrze, że ta linia prezydenta Dudy jest kontynuowana - uznał.

Dziś myślę, że minister prof. Cenckiewicz będzie miał wielką rolę do odegrania. Zawsze takie pierwsze spotkanie jest niezwykle istotne, ważne, symboliczne, ale liczy się później ciężka praca - wskazał.

Prowadzący zwrócił uwagę, że być może w tej sprawie więcej do powiedzenia będzie miał Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Nawrocki wskazał szefa BBN-u - zaznaczył.

Andrzej Duda będzie pracował w mediach. A co z Marcinem Mastalerkiem?

Marcin Mastalerek stwierdził, że Andrzej Duda nie pytał go o zdanie w sprawie rozpoczęcia pracy w mediach. Pytany, czy po kilku tygodniach prezydent powinien angażować się w jakiekolwiek projekty medialne, odpowiadał: Świat się zmienia. Zmieniła się polityka. Zaczęło się od Ameryki. Rozumiem, że jest wielu, którzy chcieliby, żeby prezydent Duda podążał drogą Bronisława Komorowskiego i zniknął z życia politycznego i medialnego, ale prezydent Duda jest rozchwytywany. Dodał, że kibicuje Andrzejowi Dudzie.

Mastalerek, dopytywany, czy - jak opisywała Interia - rozpocznie pracę w USA, mówił: Coś w tym jest, myślę, że mają trochę racji. Kiedy będzie to dopięte na ostatni guzik, poinformuję o tym.

Amerykańscy żołnierze zostają w Polsce. "Konsekwentna linia Pentagonu"

Szef Pentagonu jeszcze kilka miesięcy temu mówił to samo prezydentowi Dudzie - że w ogóle nie ma tematu wycofywania wojsk z Polski, a może nawet zostanie to zwiększone. To samo mówił specjalny wysłannik, generał Kellog. To jest konsekwentna linia Pentagonu i współpracowników Donalda Trumpa, ale bardzo dobrze, że to zostało wykorzystane - mówił Marcin Mastalerek.

Wskazywał, że Karol Nawrocki powinien wykorzystać świetne relacje z Donaldem Trumpem. Podkreślił, że Trump i Nawrocki mają wspólne zainteresowania - na przykład boks. Sam byłem na spotkaniu, podczas którego współpracownicy prezydenta Trumpa pokazywali jego zdjęcia z młodym Andrzejem Gołotą. Prezydent Trump pamiętał Andrzeja Gołotę, bardzo dobrze mówił o Polsce, o Polakach. Lubi Polskę, lubi Polaków i to powinien prezydent Nawrocki wykorzystać - mówił.

