„To ciężka choroba, ale na szczęście mam to za sobą (…)” – mówił o zachorowaniu na Covid-19 w Porannej rozmowie w RMF FM Konstanty Radziwiłł. Były minister zdrowia przyznał, że przejście choroby dało mu kolejny argument do walki z osobami, które nie wierzą w pandemię. „Ciągle są wokół nas tacy, którzy uważają, że to wszystko jest wymyślone, spisek. Ja oczywiście nie należałem do niedowiarków i nie musiałem zachorować, żeby się przekonać, że to ciężka choroba, ale takie osobiste doświadczenie dodaje jeszcze tych argumentów, które niestety ciągle padają w przestrzeni publicznej nad czym ubolewam, bo niewątpliwie to się jakoś przekłada na sposób zachowania, który jest ryzykowny” – stwierdził wojewoda mazowiecki.

