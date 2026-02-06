Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji poinformowało, że Rosja przekształca masowe groby ofiar walk o Mariupol w zwykłe mogiły, próbując ukryć skalę zbrodni wojennych popełnionych podczas oblężenia miasta w 2022 roku. Najnowsze zdjęcia satelitarne potwierdzają zmiany na cmentarzach w regionie.

Rosja przekształca masowe groby w Mariupolu i okolicach w pojedyncze mogiły.

Zmiany potwierdzają zdjęcia satelitarne, m.in. z cmentarzy w Wynohradnem i Manhuszu.

Według informacji przekazanych przez ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Rosja podejmuje działania mające na celu ukrycie masowych grobów cywilów, którzy zginęli podczas walk o Mariupol w 2022 roku. Zmiany dotyczą m.in. Cmentarza Starokrymskiego oraz cmentarzy w miejscowościach Wynohradne i Manhusz.

Dowody ze zdjęć satelitarnych

Centrum, powołując się na analizę zdjęć satelitarnych, informuje, że w Wynohradnem masowy grób został przekształcony w szereg pojedynczych mogił. Z kolei w Manhuszu teren masowego pochówku został najpierw uprzątnięty, a następnie wykorzystany do poszerzenia drogi.

Takie działania mają utrudnić identyfikację miejsc masowych pochówków i zatarcie śladów zbrodni wojennych.

Tysiące ofiar w Mariupolu

Z danych ukraińskiej prokuratury wynika, że w obwodzie donieckim zarejestrowano około 6,5 tysiąca postępowań karnych dotyczących śmierci cywilów, w tym około 200 dzieci. Jednak rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa - szacuje się, że podczas walk o Mariupol zginęło od 8 do nawet 21 tysięcy osób. Brak dostępu do okupowanego miasta uniemożliwia jednak dokładne ustalenie skali tragedii.

Mariupol był jednym z najważniejszych celów rosyjskiej ofensywy w 2022 roku. Miasto zostało niemal całkowicie zniszczone w wyniku wielotygodniowego oblężenia. Rosyjskie wojska są oskarżane o liczne zbrodnie na ludności cywilnej, w tym o masowe egzekucje i bombardowania obiektów cywilnych.