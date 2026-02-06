Po dwóch rundach rozmów pokojowych między Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi w Abu Zabi rosyjskie źródła wykluczają możliwość zakończenia wojny w najbliższych tygodniach. Według przedstawicieli Moskwy, nawet przy sprzyjającym przebiegu negocjacji, prace nad porozumieniem pokojowym potrwają co najmniej półtora miesiąca.

Rosja wyklucza szybkie zakończenie wojny po rozmowach z Ukrainą / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak informuje agencja TASS, rozmowy są "wieloplanowe i etapowe", a szybkie osiągnięcie kompromisu jest mało prawdopodobne. Źródła podkreślają, że nawet przy gotowości stron do rozprawienia się z głównymi punktami spornymi, proces potrwa dłużej niż miesiąc.

Jednym z kluczowych żądań strony ukraińskiej są gwarancje bezpieczeństwa dla Odessy. Kijów domaga się zapewnienia, że Rosja nie podejmie próby zajęcia miasta.

Dla Ukrainy jest to "krytycznie ważny aspekt" negocjacji - informują źródła zbliżone do negocjacji.

Mozolne negocjacje: Konstruktywne i produktywne

W 2026 roku odbyły się już dwa spotkania w Abu Zabi: 23-24 stycznia oraz 4-5 lutego. Delegacji rosyjskiej przewodniczył generał Igor Kostiukow, a ukraińskiej - sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow. W rozmowach uczestniczył także przedstawiciel USA Steven Witkoff, który określił je jako "szczegółowe i produktywne".

Obie strony zgodziły się na wymianę jeńców, jednak szczegóły negocjacji pozostają niejawne. Prezydent Rosji Władimir Putin ponownie zażądał od Ukrainy wycofania wojsk z nieokupowanych przez Rosję części Donbasu, co Kijów stanowczo odrzuca. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina "pod żadnym pozorem" nie zrezygnuje z kontrolowanych przez siebie terytoriów.

Ile ukraińskiego terytorium kontroluje Rosja?

Według danych ukraińskiego kanału DeepState, na początku 2026 roku Rosja kontroluje 78,1 proc. obwodu donieckiego i 99,6 proc. ługańskiego, co stanowi łącznie 19,25 proc. terytorium Ukrainy. W ciągu ostatniego roku rosyjska strefa kontroli w Donbasie powiększyła się o ponad 10 proc.

Według doniesień "The New York Times", Stany Zjednoczone proponowały jako kompromis rozmieszczenie sił neutralnych w Donbasie, jednak Rosja odrzuciła te propozycje. Kreml podkreśla, że bez przekazania Rosji ukraińskich terytoriów Moskwa będzie kontynuować działania zbrojne.



