Andrzej Karbownik, przewodniczący rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) złożył rezygnację, uzasadniając ją różnicą zdań w sprawie restrukturyzacji spółki - podała w środę JSW.

Andrzej Karbownik / Andrzej Grygiel / PAP

"Jako powód rezygnacji p. Andrzej Karbownik wskazał różnicę zdań co do sposobu, instrumentów i tempa prowadzenia restrukturyzacji Spółki" - poinformowała JSW w komunikacie.

Karbownik zasiadał w radzie nadzorczej JSW od połowy grudnia 2025 r. Został do niej zgłoszony przez Ministra Aktywów Państwowych.

Restrukturyzacja JSW

JSW prowadzi restrukturyzację w związku z zasygnalizowanym w ubiegłym roku przez zarząd ryzykiem utraty płynności.

Niedawno spółka poinformowała o zamiarze zaciągnięcia 850 mln zł pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu. W lutym zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia koszów pracy. Inne działania restrukturyzacyjne to m.in. sprzedaż niektórych aktywów.

Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu.

JSW - wiodący producent

JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali.

Prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.