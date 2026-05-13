Premier Węgier Peter Magyar ogłosił szczegóły przyszłotygodniowej wizyty w Polsce. Szef węgierskiego rządu odwiedzi kilka miast.

Zaplanowane są spotkania z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim.

Podczas przemówienia po zakończeniu pierwszego posiedzenia swojego rządu, zorganizowanego w miejscowości Opusztaszer na południu Węgier, Peter Magyar potwierdził wcześniejsze zapowiedzi o tym, że w pierwszą zagraniczną podróż w charakterze szefa rządu uda się do Polski.

Udam się najpierw w dwie oficjalne wizyty, jak zapowiadaliśmy. Pierwszą do Polski, z siedmiorgiem ministrów, gdzie w pierwszej kolejności odwiedzę Kraków - ujawnił premier.

Magyar powiedział, że z Krakowa do Warszawy pojedzie pociągiem. Pociągiem dużej prędkości, zbudowanym za pieniądze "tej złej Brukseli" - powiedział, odnosząc się do retoryki poprzedniego rządu Viktora Orbana. Zaprosił przy tym "drogich propagandystów" poprzednich władz do towarzyszenia mu w podróży.

Węgierski premier powiedział, że następnie uda się do Warszawy, gdzie przeprowadzi "bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem". Zgodnie z planem, spotkam się też z polskim prezydentem (Karolem Nawrockim - red.), a następnie pojadę do Gdańska. Tam planuję spotkanie z byłym przewodniczącym ruchu związkowego Solidarność, byłym prezydentem Polski - dodał, odnosząc się do Lecha Wałęsy.

Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu.