"Ważne są kwestie militarne, wojskowe, bezpieczeństwa, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce" - mówił w Bukareszcie Karol Nawrocki pytany o sprawę Zbigniewa Ziobry. Prezydent ocenił, że nie wyobraża sobie, by ta kwestia mogła wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie.

Prezydent Karol Nawrocki / LEANDRO LOZADA / AFP/EAST NEWS

Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że pobyt Zbigniewa Ziobry w USA nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie.

Najważniejsze kwestie w relacjach obu państw to sprawy militarne, bezpieczeństwo i współpraca transatlantycka.

Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji. Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Nawrocki: Jesteśmy poważnymi przywódcami

Nawrocki w środę na konferencji w Bukareszcie został zapytany, czy obecność Ziobry w Stanach Zjednoczonych może mieć negatywny wpływ na relacje polsko-amerykańskie i czy był on w jakikolwiek sposób zaangażowany w to, że b. minister znalazł się w USA.

Prezydent podkreślił, że jest to problem, w który nie powinno zagłębiać się w towarzystwie zagranicznych gości. Oświadczył również, że nie wyobraża sobie, że ta sytuacja "w jakikolwiek sposób mogłaby wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie". Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne - zapewnił.

Ważne są kwestie militarne, wojskowe, bezpieczeństwa, grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce - mówił Nawrocki i raz jeszcze oświadczył, że "nie wpłynie to na relacje polsko-amerykańskie". Wyraził przy tym nadzieję, że "nikomu w Polsce nie chodzi po głowie, żeby to wprowadzać do oficjalnych relacji polsko-amerykańskich, bo to by było niepoważne i nieodpowiedzialne".

Prezydent przypomniał także, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są budowane w oparciu o "naprawdę ważne sprawy". To m.in. - jak wymieniał - niezmniejszanie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce czy obecność Polski w grupie G20, czy uwolnienie działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta.

Nawrocki przekonywał, że prezydent USA z tych spraw się wywiązał. Podkreślił przy tym, że gdy dzieją się "rzeczy naprawdę poważne, fundamentalne dla bezpieczeństwa Polek, Polaków i naszego regionu" to "inni zajmują się wizą dla prywatnego człowieka, który wyjechał wypełniając formularz i znalazł się w Stanach Zjednoczonych". Uznaję, że to jest rzecz naprawdę odnosząca się do prywatnego życia i wypełnienia formularza wizowego przez byłego ministra sprawiedliwości - oznajmił.

Kto pomógł Ziobrze uciec do USA?

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że od niedzieli prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Szef PK Dariusz Korneluk poinformował też, że prokuratorzy zdecydowali o wezwaniu jako świadka prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza, aby wyjaśnić, dlaczego Ziobro stał się korespondentem tej telewizji i czy to ma związek z przestępstwem poplecznictwa.

W sprawie Funduszu Sprawiedliwości prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 r. w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokuratura wydała wtedy postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatnią sobotę na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który w już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.