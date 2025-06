Szczyt NATO w Hadze to sukces Polski i prezydenta Andrzeja Dudy - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek. "Donald Tusk wczoraj powinien napisać trzy słowa: gratuluję, dziękuję i przepraszam" - dodał szef gabinetu prezydenta. Jak mówił, wizyta Donalda Trumpa w Polsce powinna nastąpić dość szybko, podobnie jak wizyta Karola Nawrockiego w USA.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Mastalerek: Donald Tusk powinien napisać trzy słowa

Jak zdecydowano na środowym szczycie w Hadze, państwa NATO będą inwestować 5 proc. PKB rocznie w podstawowe potrzeby obronne, a także na wydatki związane z obronnością i bezpieczeństwem do 2035 r.

Mastalerek: Tusk powinien przeprosić za to, co mówił

Marcin Mastalerek podkreślił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, że to wielki sukces NATO, Polski i prezydenta Andrzeja Dudy.

Obserwowałem Twittera Donalda Tuska, on jest zawsze przecież bardzo aktywny, a wczoraj powinien napisać trzy słowa: gratuluję, dziękuję i przepraszam - mówił Mastalerek.

Gratuluję prezydentowi Dudzie, że półtora roku temu jako pierwszy lider na świecie wyszedł z tą propozycją (5 proc. PKB na obronność - red.). Przepraszam za to, że wówczas mówiłem, że to w ogóle nie ma żadnych szans. Dziękuję za ciężką pracę dla Polski prezydentowi Dudzie - sprecyzował szef gabinetu prezydenta.

Kiedy wizyta Donalda Trumpa w Polsce?

Ta wizyta będzie dość szybko, jedna i druga, dzięki ciężkiej pracy prezydenta Dudy. Ogłaszanie takich spraw należy ostatecznie do strony amerykańskiej. Według mojej wiedzy rozmowy już trwają - powiedział Marcin Mastalerek, pytany o wizytę Donalda Trumpa w Polsce albo Karola Nawrockiego w USA.

Tomasz Terlikowski zapytał też swojego gościa, czy Andrzej Duda pojedzie do Stanów Zjednoczonych.

Nie ma już takich planów dlatego, że już wczoraj prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem. Mieli wcześniej wielokrotnie kontakt telefoniczny, kilkukrotnie po wyborach się widzieli. Wczoraj była bardzo dobra rozmowa na marginesie szczytu o polskim bezpieczeństwie, sprawach gospodarczych i sytuacji tutaj w Polsce - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Kto selekcjonerem? "Czarek, daj mi tę fuchę"

Marcin Mastalerek był pytany, kto powinien zostać nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji.

Czy ja mogę mieć apel do prezesa Kuleszy? Czarek, daj mi tę fuchę. Ja poprowadzę. Ja się stawię, ja to zrobię, ja to wygram. Czarek, zlituj się i daj mi tę fuchę - żartował gość RMF FM.

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.