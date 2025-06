"Uważam, że możemy się spodziewać i wizyty nowego prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu, i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Warszawie" - powiedział w Hadze po szczycie NATO prezydent Andrzej Duda. "Oczywiście, terminy będą jeszcze ustalane, ale zakładam, że to nastąpi niebawem" - zastrzegł Duda.

Spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu na początku maja, w czasie kampanii wyborczej. / The White House /

W środę prezydent Andrzej Duda uczestniczył w szczycie NATO w Hadze. Był to jego ostatni szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, bowiem 6 sierpnia upłynie jego druga kadencja. Na stanowisku zastąpi go Karol Nawrocki.

Na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu NATO w Hadze Andrzej Duda stwierdził, że "możemy się spodziewać i wizyty nowego polskiego prezydenta w Białym Domu, i wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie".

Oczywiście, terminy będą jeszcze ustalane, ale zakładam, że to nastąpi niebawem - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przyznał, iż bardzo ucieszyło go spotkanie Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, do którego doszło na początku maja, gdy Nawrocki był dopiero kandydatem. To jest dla mnie świetna prognoza - powiedział Duda w kontekście relacji polsko-amerykańskich.

Ocenił ponadto, że "obowiązkiem każdego prezydenta Rzeczpospolitej jest umacnianie więzi amerykańskich".

Realizujemy to od lat, ja realizowałem to przez 10 lat i z dumną słucham, kiedy niektórzy eksperci mówią, że relacje polsko-amerykańskie są najlepsze w naszej historii - mówił w Hadze prezydent Duda.