Maciej Skorża potwierdził medialne doniesienia, że nie będzie trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Szkoleniowiec zakomunikował swoją decyzję ​na konferencji prasowej przed meczem prowadzonej przez niego Urawy Red Diamonds z CF Monterrey w ramach klubowych mistrzostw świata.

Maciej Skorża / PAP/Newscom

Tak, to prawda. Polska federacja zwróciła się do mnie z taką propozycją. Nie ukrywam, że bycie trenerem reprezentacji Polski to byłby dla mnie ogromny zaszczyt, ale w tej chwili są inne cele przede mną, inne zadania do wykonania - powiedział Maciej Skorża, który przygotowuje Urawa Red Diamonds do trzeciego występu w turnieju.

