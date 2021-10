"Rozumiem pomysł możliwości odwiedzania szpitali tylko przez zaszczepionych, który jest formułowany z perspektywy eksperckiej. Na pewno on w zdecydowanym stopniu zabezpieczyłby funkcjonowanie szpitali. Z drugiej strony jest to pomysł abstrakcyjny" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski. Minister zdrowia zaznaczył, iż "nie może być tak, że osoba, która potrzebuje pomocy jej nie otrzymuje".

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szpitale tylko dla zaszczepionych? Niedzielski komentuje

Cmentarze zamknięte na Wszystkich Świętych? Niedzielski: Niespodzianek nie będzie

Z największym prawdopodobieństwem cmentarze będą na Wszystkich Świętych otwarte. Tym razem niespodzianek nie będzie - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Niedzielski.

Mamy o wiele więcej zabezpieczeń, które nie powodują, że z dnia na dzień sytuacja może się pogorszyć. W tym roku nam taki scenariusz nie grozi - wyjaśnił minister zdrowia.



Jesteśmy w innym miejscu, niż byliśmy rok temu, kiedy jedynym naszym zabezpieczeniem była maseczka i zachowanie dystansu. Teraz mamy szczepienia i dużą część populacji, która przechorowała koronawirusa i ma odporność. Próg tolerancji na liczbę zakażeń i liczbę hospitalizacji jest stosunkowo większy. Jesteśmy w tej chwili dobrze przygotowani do tego, aby zwiększać liczbę infrastruktury, czy łóżek przeznaczonych na walkę z covidem. Do póki nie widzimy zagrożenia do działania to musimy powoli przyzwyczajać się do tego, że będziemy żyli z covidem - zaznaczył polityk. Według Niedzielskiego obecnie "staramy się walczyć z covidem podobnie, jak walczymy z grypą".

Minister zdrowia Adam Niedzielski /Karolina Bereza /RMF FM



Szef resortu zdrowia przyznał, że spotkał się z dyrektorami hospicjów, którzy zgłaszali postulaty, aby dać im prawo do wprowadzenia obowiązku szczepień swoich pracownków.



My przygotowaliśmy taką ustawę, tyle, że wszyscy mamy świadomość, że ona wywołuje dużo kontrowersji i dyskusji - przyznał Niedzielski.

Niedzielski o proteście medyków: Mamy kilka frontów otwartych

Mamy kilka tych frontów otwartych - mówił Adam Niedzielski o proteście medyków w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM.

Jeden to są ratownicy, drugi to jest zespół trójstronny, gdzie są wszystkie związki zawodowe reprezentatywne dla środowiska - OPZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych, które wycofało się z tego zespołu. Ale tez mamy pracodawców. Więc na tym forum podpisaliśmy z kolei porozumienie dotyczące zwiększenia minimalnych wynagrodzeń - dodał minister zdrowia.

Robert Mazurek zapytał swojego gościa także o sytuację w Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu. Przed kilkoma dniami wypowiedzenie złożyło tam 26 lekarzy. Do dymisji podał się też dyrektor szpitala.

Nikt nie lekceważy tego problemu. Zastanawiamy się, na ile można operacjami kontraktowymi uspokoić tę sytuację - powiedział Niedzielski.

Wkrótce pełna treść rozmowy.