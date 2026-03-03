"Ambasada USA nie jest obecnie w stanie ewakuować Amerykanów z Izraela ani bezpośrednio pomóc im w opuszczeniu tego kraju" - poinformowała instytucja. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie zaczyna podążać w niebezpiecznym kierunku.

Gruzy po irańskim ataku rakiertowym w Beit Szemesz, około 30 km na zachód od Jerozolimy; marzec 2026 / Jamal Awad/Xinhua News/East News / East News

Ambasada USA w Jerozolimie poinformowała, że nie jest w stanie w tej chwili ewakuować ani bezpośrednio pomóc Amerykanom opuszczającym Izrael.

"Rząd USA nie może zagwarantować Twojego bezpieczeństwa"

Amerykańska ambasada poinformowała, że Ministerstwo Turystyki Izraela uruchomiło od 2 marca połączenia autobusowe do przejścia granicznego w Tabie. "Aby zostać wpisanym na listę pasażerów korzystających z transportu autobusowego, należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza ewakuacyjnego Ministerstwa. Ambasada USA nie może rekomendować (ani za, ani przeciw) korzystania z transportu oferowanego przez Ministerstwo Turystyki. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tej opcji wyjazdu, rząd USA nie może zagwarantować Twojego bezpieczeństwa" - napisała instytucja w komunikacie.

"Informacje te są udostępniane wyłącznie dla wygody osób planujących opuszczenie Izraela. Pasażerowie chcący przekroczyć granicę z Jordanią mogą wsiąść do autobusu do Ejlatu, a następnie kontynuować podróż na własną rękę (taksówką) do przejścia granicznego im. Icchaka Rabina" - dodano.



W związku z trwającą wymianą ognia między siłami USA, Izraela i Iranu, a wręcz nasilającą się z każdą godziną eskalacją konfliktu , ambasada USA zaleciła wszystkim pracownikom rządu USA i członkom ich rodzin, aby do odwołania pozostali w domach.

Przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje zamknięta.Wczoraj, 2 marca, Departament Stanu USA obowiązkowy wyjazd z Jordanii, Bahrajnu, Iraku, Kataru, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich pracowników rządu USA, którzy nie są zatrudnieni w sytuacjach nadzwyczajnych, oraz członków ich rodzin.

Polska ambasada przypomina

Ze względu na trwające ostrzały polskie placówki apelują, by nie przemieszczać się po terytorium Izraela.

"W sytuacjach nagłych np. zagubienie paszportu zadzwoń na telefon dyżurny: +972 547 444 106 lub napisz e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl" - podano.