Gieorgij Michno będzie nowym ambasadorem Rosji w Polsce - potwierdza dekret opublikowany we wtorek na oficjalnym portalu aktów prawnych Kremla. Decyzję podjął Władimir Putin.

Prezydent Rosji Władimir Putin / IMAGO/Vyacheslav Prokofyev/Imago Stock and People / East News

Władimir Putin powołał Gieorgija Michnę na stanowisko ambasadora Rosji w Polsce.

Michno objął funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Warszawie. Kim jest Michno i co się stało z poprzednim ambasadorem?

Zgodnie z treścią dokumentu Gieorgij Michno został wyznaczony na stanowisko nadzwyczajnego i pełnomocnego ambasadora w Polsce.

Poprzedni ambasador Rosji w Warszawie, Siergiej Andriejew, został odwołany ze stanowiska w ubiegłym roku.

W lipcu ubiegłego roku rosyjski prorządowy dziennik "Wiedomosti" informował, że nowym ambasadorem Rosji w Polsce będzie Michno . Nominacja została opublikowana na oficjalnym portalu prawnym Federacji Rosyjskiej i podpisana przez Putina.

Kim jest Gieorgij Michno?

Gieorgij Michno urodził się w 1972 r. W 1995 r. ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji.

Sprawował funkcje w przedstawicielstwach Rosji przy ONZ, Radzie Europy w Strasburgu oraz przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Przed objęciem stanowiska ambasadora w Warszawie pełnił funkcję wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim ministerstwie spraw zagranicznych.