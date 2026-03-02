Szef policji nakazał komendantom wojewódzkim podjęcie działań mających zapewnić bezpieczeństwo osób i obiektów, które mogłyby być celem ataków w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie - dowiedział się reporter RMF FM.

Policja wzmacnia patrole / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja wzmacnia działania na rzecz bezpieczeństwa w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Więcej patroli pojawi się m.in. przy ambasadach i placówkach USA, Izraela, Iranu oraz państw Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Oznacza to przede wszystkim większą liczbę patroli w okolicach placówek dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych, Izraela, Iranu i innych państw regionu Bliskiego Wschodu oraz Zatoki Perskiej.

Policjanci mają też częściej pojawiać się obok obiektów kultu, takich jak synagogi czy meczety.

Pod specjalny nadzór wzięte zostały też instytucje kulturalne tych państw. Policyjne patrole mają być tam bardzo widoczne.

Dodatkowo więcej funkcjonariuszy ma uczestniczyć w zabezpieczeniach różnego rodzaju manifestacji ulicznych organizowanych w związku z trwającymi działaniami zbrojnymi.

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM, szczególnie drobiazgowo będą wyjaśniane i analizowane sygnały o zagrożeniach na tle waśni narodowościowych oraz wyznaniowych.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.