W miejscowości Wełna koło Rogoźna (woj. wielkopolskie) doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Policja bada okoliczności ich śmierci, a wstępne ustalenia wskazują na możliwe zatrucie spalinami z urządzenia grzewczego.

Zdjęcie poglądowe / Straż Pożarna /

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek, 3 marca, tuż po południu. W jednym z domów na terenie miejscowości Wełna (woj. wielkopolskie) znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku ok. 50 lat.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe oraz policję.

Według wstępnych ustaleń policji prawdopodobnie doszło do zatrucia spowodowanego przez urządzenie ogrzewające.

Strażacy sprawdzili pomieszczenia przy użyciu miernika tlenku węgla. Urządzenia wskazywały stężenie w granicach od 200 do 600 ppm. Za normę uznaje się poziom do 9 ppm.



Śledczy wykluczyli udział osób trzecich w zdarzeniu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tragedii jest awaria urządzenia grzewczego lub wypalenie przez nie tlenu w pomieszczeniu.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z urządzeń ogrzewających, zwłaszcza tych zasilanych paliwami płynnymi. Niewłaściwa eksploatacja lub awaria mogą prowadzić do tragicznych w skutkach zatruć.

Sprawą zajmuje się prokuratura, która ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

