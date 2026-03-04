Na jachcie należącym do niemieckiego miliardera z branży chemicznej znaleziono ciało młodej kobiety. Jednostka znajduje się u wybrzeży hiszpańskiej Majorki. Jakie są najnowsze ustalenia śledczych?

  • Na jachcie niemieckiego miliardera znaleziono ciało młodej kobiety.
  • Hiszpańscy śledczy ustalili, że ofiara to 29-letnia Brytyjka.
  • Jakie są najnowsze ustalenia służb w tej sprawie? Piszemy o tym w poniższym artykule.
Makabra na luksusowym jachcie. Młoda stewardesa zamordowana

W niedzielę 1 marca w jednej z kabin sypialnych jachtu zacumowanego w porcie Palma de Mallorca, stolicy hiszpańskiej Majorki, znaleziono ciało młodej kobiety. Serwis Crónica Balear informował we wtorek, że ofiarą jest 29-letnia Brytyjka.

Doniesienia portalu z archipelagu Balearów potwierdził "Bild", powołując się hiszpańską Straż Obywatelską (hiszp. Guardia Civil). Niemiecki dziennik dodał, że kobieta była członkiem załogi jachtu Lind.

Według brytyjskiej gazety "Daily Mail", 29-latka pomagała w pracach konserwacyjnych. Jej nieobecność zauważyli koledzy, którzy powiadomili policję. Kiedy służby przybyły na miejsce, kobieta już nie żyła.

Hiszpańscy śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci młodej Brytyjki. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Śledczy wciąż jednak czekają na wyniki sekcji zwłok.

Śmierć Polaka porażonego paralizatorem na Majorce. Dzieci miały uciec z mieszkania

Jacht należał do niemieckiego miliardera

"Bild" pisze, że jacht, na pokładzie którego znaleziono ciało młodej Brytyjki, jest wart 35 milionów euro i wchodzi w skład imperium biznesowego niemieckiego miliardera z branży chemicznej, 75-letniego Petera-Alexandra Wackera.

"Hiszpańskie władze badają tę straszną tragedię. Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni" - mówi rzecznik przedsiębiorcy w rozmowie z niemieckim dziennikiem.

Peter-Alexander Wacker był prezesem Wacker Chemie AG do 2008 roku. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej tej firmy chemicznej, jednego z największych na świecie producentów krzemu do ogniw słonecznych i przemysłu półprzewodników.

Peter-Alexander, prawnuk Alexandra Wackera, założyciela firmy, jest właścicielem kilku jednostek pływających. 52-metrowy Lind jest czarterowany za pośrednictwem agencji w Londynie i San Francisco za kwotę do 300 tysięcy euro tygodniowo - informuje "Bild".

"Mallorca Magazin" informuje, że jednostka od 17 lutego cumuje w porcie Palma de Mallorca.

