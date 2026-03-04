Na jachcie należącym do niemieckiego miliardera z branży chemicznej znaleziono ciało młodej kobiety. Jednostka znajduje się u wybrzeży hiszpańskiej Majorki. Jakie są najnowsze ustalenia śledczych?

Na jachcie należącym do niemieckiego miliardera z branży chemicznej znaleziono ciało młodej kobiety (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na jachcie niemieckiego miliardera znaleziono ciało młodej kobiety.

Hiszpańscy śledczy ustalili, że ofiara to 29-letnia Brytyjka.

Jakie są najnowsze ustalenia służb w tej sprawie? Piszemy o tym w poniższym artykule.

W niedzielę 1 marca w jednej z kabin sypialnych jachtu zacumowanego w porcie Palma de Mallorca, stolicy hiszpańskiej Majorki, znaleziono ciało młodej kobiety. Serwis Crónica Balear informował we wtorek, że ofiarą jest 29-letnia Brytyjka.

Doniesienia portalu z archipelagu Balearów potwierdził "Bild", powołując się hiszpańską Straż Obywatelską (hiszp. Guardia Civil). Niemiecki dziennik dodał, że kobieta była członkiem załogi jachtu Lind.

Według brytyjskiej gazety "Daily Mail", 29-latka pomagała w pracach konserwacyjnych. Jej nieobecność zauważyli koledzy, którzy powiadomili policję. Kiedy służby przybyły na miejsce, kobieta już nie żyła.

Hiszpańscy śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci młodej Brytyjki. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Śledczy wciąż jednak czekają na wyniki sekcji zwłok.

Jacht należał do niemieckiego miliardera

"Bild" pisze, że jacht, na pokładzie którego znaleziono ciało młodej Brytyjki, jest wart 35 milionów euro i wchodzi w skład imperium biznesowego niemieckiego miliardera z branży chemicznej, 75-letniego Petera-Alexandra Wackera.

"Hiszpańskie władze badają tę straszną tragedię. Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni" - mówi rzecznik przedsiębiorcy w rozmowie z niemieckim dziennikiem.

Peter-Alexander Wacker był prezesem Wacker Chemie AG do 2008 roku. Obecnie jest przewodniczącym rady nadzorczej tej firmy chemicznej, jednego z największych na świecie producentów krzemu do ogniw słonecznych i przemysłu półprzewodników.

Peter-Alexander, prawnuk Alexandra Wackera, założyciela firmy, jest właścicielem kilku jednostek pływających. 52-metrowy Lind jest czarterowany za pośrednictwem agencji w Londynie i San Francisco za kwotę do 300 tysięcy euro tygodniowo - informuje "Bild".

"Mallorca Magazin" informuje, że jednostka od 17 lutego cumuje w porcie Palma de Mallorca.