Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo opuścił Arabię Saudyjską po rozpoczęciu przez siły USA i Izraela ataku na Iran. Według portugalskich mediów, zawodnik Al-Nassr udał się prywatnym samolotem do Madrytu, gdzie mieszkał w latach 2009-2018. Decyzja o wyjeździe miała związek z eskalacją napięcia w regionie.

Cristiano Ronaldo opuścił Arabię Saudyjską po ataku USA i Izraela na Iran / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak informuje portugalski portal "Sapo", Cristiano Ronaldo opuścił stolicę Arabii Saudyjskiej w poniedziałek wieczorem, tuż po rozpoczęciu operacji militarnej "Epicka Furia".

Piłkarz podróżował swoim prywatnym samolotem Bombardier Global Express 6500, którym nad ranem we wtorek wylądował w Madrycie. W Rijadzie mieszkał z partnerką Georginą Rodriguez oraz pięciorgiem dzieci.

Komentatorzy lizbońskiego dziennika "Diario de Noticias" oraz CNN Brasil przypominają, że Ronaldo spędził w Madrycie dziewięć lat, reprezentując barwy Realu. W hiszpańskiej stolicy piłkarz posiada nieruchomości, inwestycje oraz szerokie grono znajomych.

Powrót do Madrytu miał być podyktowany względami bezpieczeństwa.

Sytuacja w Arabii Saudyjskiej i na Bliskim Wschodzie

Najbliższa kolejka ligowa w Arabii Saudyjskiej zaplanowana jest na 5-7 marca. Ronaldo i tak nie był brany pod uwagę do gry przez sztab szkoleniowy Al-Nassr z powodu kontuzji.

Tymczasem sytuacja w regionie pozostaje napięta - po ataku USA i Izraela na Iran, Teheran odpowiedział uderzeniami na amerykańskie bazy oraz placówki dyplomatyczne.

We wtorek rano Iran ostrzelał dronami ambasadę USA w Rijadzie.



