Obrażony na Hiszpanię Donald Trump zapowiedział koniec handlu z tym krajem. "Nie dla wojny" - odpowiada niezrażony tym faktem premier Pedro Sanchez.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez / OSCAR DEL POZO / AFP/EAST NEWS

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez podkreślił sprzeciw wobec łamania prawa międzynarodowego i rozwiązywania problemów świata poprzez konflikty zbrojne.

Szef rządu wezwał USA, Izrael i Iran do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych.

Sanchez: Za nim będzie za późno

Stanowisko Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy: nie dla wojny - oświadczył w środę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości. Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny - podkreślił szef rządu.

Sanchez wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania trwających od soboty działań wojennych "zanim będzie za późno".

Donald Trump grozi Hiszpanii

We wtorek prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem.

Jak zaznaczył, Hiszpania nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówiła USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

Od soboty USA i Izrael atakują Iran, który odpowiada ostrzeliwaniem m.in. amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie.