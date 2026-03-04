Wielka Brytania zamierza wysłać jeden z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej na Cypr, aby bronić znajdujących się tam brytyjskich baz wojskowych Akrotiri i Dhekelia przed możliwymi atakami Iranu - przekazał, powołując się na źródła w brytyjskim rządzie, we wtorek dziennik "The Times". Gazeta podkreśla, że obecnie Wielka Brytania nie ma możliwości obrony swoich baz na Cyprze przed atakami irańskimi pociskami balistycznymi.

HMS Duncan - niszczyciel rakietowy typu 45 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Gazeta, powołując się na źródła rządowe, podała, że minister obrony John Healey spotkał się w ciągu ostatniej doby z dowódcami sił zbrojnych, aby przedyskutować kwestię wysłania na Cypr jednego z okrętów Królewskiej Marynarki Wojennej (Royal Navy).

Atak na brytyjską bazę na Cyprze

Akrotiri - jedna z dwóch baz brytyjskich na wyspie, została w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowana dronem przez Iran w ramach podjętego przez ten kraj odwetu po rozpoczęciu amerykańsko-izraelskiej operacji wojskowej .

"The Times" podkreśla także, że Wielka Brytania nie ma obecnie możliwości obrony baz na Cyprze przed irańskimi pociskami balistycznymi.

Według cytowanych przez tę gazetę źródeł, na Cypr prawdopodobnie wysłany zostanie HMS Duncan, niszczyciel rakietowy typu 45. Royal Navy ma sześć takich okrętów, ale trzy przechodzą obecnie remont.

Spośród pozostałych trzech, HMS Duncan jest w stanie najwyższej gotowości, więc najszybciej mógłby zostać wysłany. Oczekuje się, że mógłby dotrzeć na Cypr w ciągu tygodnia.