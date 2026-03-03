Na uwagę, że Rosja na ten konflikt reaguje wyjątkowo powściągliwie, czysto dyplomatycznie, rozmówca Piotra Salaka odparł, że "tylko tyle im zostało".

Rosja poniosła porażkę dyplomatyczną i wizerunkową, bo tak naprawdę Maduro to był dowód na to, że Rosja bardzo szybko pozbywa się potencjalnych przyjaciół. (...) Iran po prostu został zdekapitowany, a Rosjanie mogli co najwyżej powiedzieć, że to jest straszne i Putin mógł powiedzieć, że to jest morderstwo. Tylko cała zabawa polega na tym, że Rosja została odcięta od wymiany technologicznej z Iranem, od dostaw uzbrojenia, od dodatkowych zakupów, jeżeli chodzi o drony, o amunicję - wyliczał prof. Boćkowski.

Czy strony konfliktu przystąpią do rozmów?

Prof. Boćkowski ocenił, że strony konfliktu nie usiądą do rozmów, ponieważ Iran tego nie chce.

Iran gra na nieobliczalność, chce pokazać, że był cierpliwy, że rozmawiał i że teraz "to wy będziecie nas prosić". Już przecież to nie Iran wystąpił z propozycją rozmów, tylko Trump. A co Iran powiedział? "Nie ma mowy. Myśmy rozmawiali, wyście nas zdradziecko zaatakowali" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Dzisiaj mamy z kolei atak w Kom, gdzie znajdowały się budynki tej rady, która miała wybrać następcę Chameneiego. Trafiono, budynek zniszczono, nie wiadomo ile osób tam zginęło, więc to nie jest sposób na rozmowy. Szczególnie, że nadal trwa "polowanie" - czy Amerykanów, czy Izraela - i dekapitacja kolejnych dowódców, kolejnych polityków - tłumaczył prof. Boćkowski.

Zdaniem gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM, "Nie da się przeprowadzić inwazji lądowej na Iran".

Ze względu na strukturę tego kraju, skomplikowaną sytuację etniczną, społeczną - tłumaczył prof. Boćkowski. Wskazał, że "wcale nie jest tak, iż 90 proc. Irańczyków byłoby chętnych na przyjęcie Amerykanów z otwartymi ramionami".