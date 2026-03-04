W wieku 86 lat zmarł Wojciech Wiliński. Aktor teatralny i filmowy związany był m.in. z Teatrem Żydowskim w Warszawie. Na swoim koncie miał także role filmowe i serialowe, m.in. w "Czterdziestolatku" i "Misiu".

Znany był z ról filmowych i serialowych - m.in. w "Czterdziestolatku", "Misiu", "Pitbullu", "Tygrysach Europy 2".

Wojciech Wiliński urodził się 1 lutego 1940 r. w Warszawie. Był synem aktora Kazimierza Pawłowskiego.

Jak przypomniał Teatr Żydowski w Warszawie, w latach 1959-1962 aktor występował w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a następnie, w latach 1964-1976, w warszawskim Teatrze Syrena. W latach 1970-1993 Wiliński współpracował także z "Podwieczorkiem przy mikrofonie". Z Teatrem Żydowskim w Warszawie współpracował od 2004 r.

Na swoim koncie miał wiele ról filmowych i serialowych. Można go było zobaczyć m.in. w "Czterdziestolatku", "Misiu", "Pitbullu", "Tygrysach Europy 2".

W Teatrze Żydowskim zagrał w takich spektaklach jak "Marzec '68. Dobrze żyjcie - to najlepsza zemsta", "Noc całego życia", "Ach! Odessa - Mama...", "Księga raju", "Dla mnie bomba", "Kamienica na Nalewkach".

Przez lata współtworzył repertuar Teatru Żydowskiego, budując swoją pozycję wyrazistego i oddanego scenie aktora - wspomniano na profilu teatru. "Odszedł człowiek teatru, którego talent i wrażliwość pozostaną w pamięci publiczności i współpracowników" - dodano.