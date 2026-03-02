"To, że świat stał się dużo bardziej niestabilny, niż jeszcze nie tak dawno temu, kiedy prowadziłem to muzeum, to ma znaczenie dla działania wszystkich instytucji. Dla muzeum POLIN o tyle większe, że przyjmowało wiele grup Izraelczyków, żeby im pokazać historię polskich Żydów. Teraz przez jakiś czas nie będą przyjeżdżać, nad czym ubolewam" - powiedział w Porannej rozmowie RMF FM prof. Dariusz Stola, dyrektor POLIN który dziś powtórnie obejmuje pieczę nad instytucją. "To, co się zmieniło na grosze, to wzrost antysemityzmu w Polsce" - dodał, odnosząc się także do działań m.in. Grzegorza Brauna.

Prof. Dariusz Stola został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie na pięcioletnią kadencję. Stola był już szefem tej placówki w latach 2014-2019.

Wojna w Iranie

W Porannej rozmowie w RMF FM był pytany o sobotni atak USA i Izraela na Iran. Nie jestem specjalistą od Bliskiego Wschodu, natomiast jest to region, który bardzo łatwo zdestabilizować, a trudno ustabilizować. On już od paru ładnych lat był niestabilny. Teraz pytanie, czy to będzie ogólna wojna bliskowschodnia, na jaką się niestety zapowiada, czy nie (…). Zmiana na świecie polega na tym, że do końca nikt nie wie, co się dzieje - powiedział prof. Stola.

Czy działanie Netanjahu to pokłosie przeszłości Izraela? Czy Izrael wciąż broni się, by nie wróciła sytuacja z okresu Holocaustu? Czy pamięć o Holocauście blednie? O to także pytał Tomasz Terlikowski swojego gościa.

Z pewnością jest to "wdrukowane" w korzenie Izraela (…). Przywódcy Iranu od lat mówili, że ich celem jest zniszczenie Izraela, Od dłuższego czasu to nie jest już państwo bliskowschodnie założone i kierowane przez przybyszów z Europy Wschodniej. Już nie ludzie urodzeni w Płońcu, Lwowie czy Białymstoku rządzą Izraelem. Rzeczywiście to duża zmiana – z państwa, które przez kilka dziesięcioleci była rządzona przez partię lewicowych syjonistów i podkreślam - w dużej części polskiego pochodzenia. Teraz to już jest historia - powiedział nasz gość. W tej chwili Izraelem rządzi prawica, przypomniał Tomasz Terlikowski.

"Antysemityzm w Polsce wzrasta"

Pierwszy dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, który 2 marca na nowo obejmuje pieczę nad instytucją wspomniał, że jego zdaniem widoczny jest wzrost antysemityzmu w Polsce, lecz niewynikający jedynie z działań Izraela np. w Strefie Gazy.

Jest rodzaj nasilenia nienawiści do Żydów jako takich, to jest bardzo ciekawe. Można krytykować rządy każdego kraju czy stosować krytykę ideologii syjonistycznej, ale to, co jest uzasadnione, trzeba odróżniać od tego, jest ewidentnie przejawem nienawiści - powiedział prof. Stola.

