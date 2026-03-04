Święta wielkanocne wypadają w 2026 roku na początku kwietnia. Wielkanoc, czyli pierwszy dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, to 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny, czyli drugi dzień świąt i potocznie śmigus-dyngus, przypada 6 kwietnia. Jaka będzie pogoda? Oto prognoza długoterminowa synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

/ Shutterstock

Święta wielkanocne wypadają w tym roku dość szybko, bo na początku kwietnia.

Czy tegoroczna Wielkanoc będzie ciepła? Temperatura z minimalnymi spadkami poniżej zera tylko w górach, a maksymalna - od 8 do 13 stopni Celsjusza.

Mapę pogodową IMGW znajdziesz poniżej.

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami. Wielki Piątek wypada 3 kwietnia , Wielka Sobota 4 kwietnia, Wielkanoc 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Synoptycy IMGW oraz meteorolodzy przewidują, że tegoroczne święta wielkanocne upłyną pod znakiem wiosennej aury, choć nie zabraknie typowych dla początku kwietnia zmian temperatury i przelotnych opadów.

Długoterminowa prognoza - pogoda na Wielkanoc 2026

Modele średnio- i długoterminowe wskazują na utrzymanie łagodnej aury w Polsce i Europie Centralnej. Oznacza to stopniowe odchodzenie zimy i przewagę dodatnich temperatur. Jednak tydzień poprzedzający święta wielkanocne może przynieść krótkotrwałe ochłodzenie oraz opady deszczu, co jest typowe dla wczesnej wiosny. Średnia temperatura minimalna na minusie będzie tylko w górach, natomiast w niemal całym kraju od 1 do 4 st. C. Średnia temperatura maksymalna z kolei to od 8 do 13 st. C.



Długoterminowa prognoza m.in. na Wielkanoc 2026 / IMGW / Materiały prasowe

Synoptycy IMGW na razie podkreślają, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji barycznej. Wielkanoc 2026 najprawdopodobniej upłynie pod znakiem zmiennej pogody - od słonecznych, ciepłych chwil po przelotne opady i spadki temperatury, szczególnie nocami. Nie powinny jednak wystąpić żadne skrajności. Nie trzeba się zatem obawiać, że ze świąconką pójdziemy w puchowej kurtce, ale też nie w letnim stroju.